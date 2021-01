Calciomercato Inter – Vecino in partenza | c’è il Borussia Dortmund

infoitsport : VIDEO – Calciomercato, l'Inter concede una nuova chance ad Eriksen: cessione meno scontata - infoitsport : Calciomercato Inter, trattativa chiusa | Ma Conte fa saltare tutto - infoitsport : Calciomercato Inter, doppio colpo ‘gratis’ | Conte esulta! - infoitsport : Calciomercato Inter, cessione in Serie B | La decisione di Conte - sportli26181512 : Inter, Eriksen resta in vendita: L'Inter è convinta, la presenza di oggi di... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Sport Fanpage

Fiorentina-Inter si gioca questo pomeriggio di mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 15.00. Si tratta del match di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale. Chi vince, sfida il Milan vittorioso contr ...Dopo essere stato un caso per Pirlo ad inizio stagione, il suo infortunio, visti i numeri dell'argentino contro i nerazzurri in Serie A, è un problema in più per il tecnico bianconero nella sfida Scud ...