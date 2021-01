Calciomercato Atalanta: presa la decisione su Gomez. Le ultime (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Atalanta avrebbe tracciato il futuro del Papu Gomez. Ecco come potrebbe agire la società bergamasca dopo le ultime vicende L’Atalanta avrebbe preso la sua decisione in merito alla separazione con il Papu Gomez. L’argentino, dopo il rapporto ormai frantumato con Gian Piero Gasperini, è sempre più lontano dall’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta preferirebbe cederlo all’estero o ad una squadra di bassa classifica. Saltano dunque, secondo questa ipotesi, le suggestioni Juve, Inter e Milan mentre resta viva la possibilità Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’avrebbe tracciato il futuro del Papu. Ecco come potrebbe agire la società bergamasca dopo levicende L’avrebbe preso la suain merito alla separazione con il Papu. L’argentino, dopo il rapporto ormai frantumato con Gian Piero Gasperini, è sempre più lontano dall’. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’preferirebbe cederlo all’estero o ad una squadra di bassa classifica. Saltano dunque, secondo questa ipotesi, le suggestioni Juve, Inter e Milan mentre resta viva la possibilità Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

