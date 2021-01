Calcio estero, dal ritorno di Jovic al colpo Haaland: le news del 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutte le notizie di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo Non ci sarà l’Italia e il Milan nel futuro di Luka Jovic. L’Eintracht Francoforte ha praticamente chiuso l’ingaggio dell’attaccante serbo, che dopo un anno e mezzo torna in Bundesliga nella fila del club tedesco. Jovic non aveva spazio nel Real Madrid di Zidane che ha dato l’ok alla sua cessione. Il 23enne centravanti tornerà all’Eintracht con la formula del prestito fino al termine della stagione. Accostato in diverse occasioni al Milan, Jovic a breve sbarcherà in Germania come confermato alla Bild dal Ds della squadra di Francoforte Bobic: «Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli, ma presto sarà con noi. Se tutto andrà bene anche con le visite ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutte le notizie diLive:mercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Non ci sarà l’Italia e il Milan nel futuro di Luka. L’Eintracht Francoforte ha praticamente chiuso l’ingaggio dell’attaccante serbo, che dopo un anno e mezzo torna in Bundesliga nella fila del club tedesco.non aveva spazio nel Real Madrid di Zidane che ha dato l’ok alla sua cessione. Il 23enne centravanti tornerà all’Eintracht con la formula del prestito fino al termine della stagione. Accostato in diverse occasioni al Milan,a breve sbarcherà in Germania come confermato alla Bild dal Ds della squadra di Francoforte Bobic: «Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli, ma presto sarà con noi. Se tutto andrà bene anche con le visite ...

Gomez intrigo di mercato: tra i no a Inter e Juventus e la suggestione Monza

L’Atalanta non cederà il Papu Gomez ad Inter o Juventus. Il club bergamasco non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in Serie A, per questo sta valutando le offerte che arrivano dall’estero. L’ ...

