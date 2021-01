Cala la produzione industriale: l’Italia tra le peggiori in Europa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a pesare sulla produzione industriale italiana, ben oltre le attese degli analisti. Mentre nell’area euro a novembre 2020 si registra un aumento del 2,5% e nella Ue del 2,3%, gli ultimi dati Istat indicano invece nel nostro Paese una diminuzione dell’1,4% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre la produzione industriale italiana cresce del 2,1% nel confronto con i tre mesi precedenti. Ma in un anno la riduzione tocca quota -4,2%. E nel confronto con febbraio 2020, prima dell’esplosione della pandemia, l’indice destagionalizzato resta inferiore del 3,5%. La seconda ondata del virus si fa sentire sulla nostra industria, che fatica a riprendere mantenere i numeri positivi macinati nel periodo estivo. A novembre, l’Italia è tra i Paesi europei a registrare le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Covid-19 continua a pesare sullaitaliana, ben oltre le attese degli analisti. Mentre nell’area euro a novembre 2020 si registra un aumento del 2,5% e nella Ue del 2,3%, gli ultimi dati Istat indicano invece nel nostro Paese una diminuzione dell’1,4% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre laitaliana cresce del 2,1% nel confronto con i tre mesi precedenti. Ma in un anno la riduzione tocca quota -4,2%. E nel confronto con febbraio 2020, prima dell’esplosione della pandemia, l’indice destagionalizzato resta inferiore del 3,5%. La seconda ondata del virus si fa sentire sulla nostra industria, che fatica a riprendere mantenere i numeri positivi macinati nel periodo estivo. A novembre,è tra i Paesi europei a registrare le ...

