Cacciari ridicolizza Renzi | ' Alle elezioni si farà male | prenderà il 2%'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) I capricci die Italia Viva stanno portando alla crisi di governo. Massimoha quindi commentato le mosse politiche del leader del partito. "per l'ennesima volta si. ...

Liberoquotidiano.it

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia: "Per l'ennesima volta non capisco le sue mosse, è un megalomane scatenato" ...