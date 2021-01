“Caccia alle streghe”, il brano di Adel Tirant su Miss Keta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È online il videoclip di "Caccia alle streghe (Miss Inquieta)", il nuovo brano di Adel Tirant, cantante, attrice, performer cantautrice, originaria della provincia di Messina e di adozione romana, uscito il 6 gennaio 2021 per l'etichetta Soter. Il brano, che vede l'arrangiamento e la produzione artistica di Giovanni Paolo Liotta, parte dichiaratamente dalle sonorità del personaggio femminile più controverso e moderno del momento, Miss Keta: un implicito omaggio a lei e un esplicito omaggio invece alla donna libera, Cacciata nei secoli come strega. Si parte da Miss Keta, per poi approdare alla cavalcata delle Valchirie, alla opera lirica e al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È online il videoclip di "Inquieta)", il nuovodi, cantante, attrice, performer cantautrice, originaria della provincia di Messina e di adozione romana, uscito il 6 gennaio 2021 per l'etichetta Soter. Il, che vede l'arrangiamento e la produzione artistica di Giovanni Paolo Liotta, parte dichiaratamente dsonorità del personaggio femminile più controverso e moderno del momento,: un implicito omaggio a lei e un esplicito omaggio invece alla donna libera,ta nei secoli come strega. Si parte da, per poi approdare alla cavalcata delle Valchirie, alla opera lirica e al ...

Il_Nerdastro : E visto che siamo su #Netflix, e che tra i miei mutuals c'è chi è appassionato come me alle Docuserie Crime, segnal… - TortoricAurelio : RT @Wikileaks_Ita: Negli Stati Uniti alcuni giornalisti chiedono a #Twitter e #Facebook di bloccare altri giornalisti, è ormai una caccia a… - madamederien : Che p...! Nella nostra caccia alle streghe quotidiana, ci mancava solo di prendersela con Paolo Fox. - Hagen_Ismael : Caccia alle streghe: le corporazioni-stato, al servizio dell'ideologia progressista, censurano quel che sa di 'dest… - Max_Alle : RT @aledenicola: Ormai in Italia si sghignazza di tutto, ma l’indignazione che provocano i grillini a caccia di responsabili dopo che per a… -