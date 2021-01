Burioni | “Il tribunale di Milano ha sequestrato i servizi de Le Iene che mi diffamavano”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildiha disposto il sequestro deide Leche accusavano Robertodi conflitto di interessi, denunciati dallo stesso virologo per diffamazione. La richiesta di sequestro è arrivata dalla Procura di, e a darne notizia è statosul suo sito, “Medical Fact” “Nel giugno scorso la trasmissione “le” hanno trasmesso duetanto falsi quanto diffamatori nei miei confronti. Mi accusavano – mentendo – del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse e non dal bene pubblico e dei pazienti nelle proprie dichiarazioni. Per motivi a me incomprensibili, hanno tentato di demolire la mia immagine pubblica facendomi passare per un disonesto ...