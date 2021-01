Bulgaria e Grecia sono i Paesi Ue che guadagnano di più dalle tasse ambientali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel 2019, il gettito dellenell’Unione europea è stato pari a 330,6 miliardi di euro, corrispondente al 2,4% del Prodotto interno lordo Ue. Secondo Eurostat ledell’Unione hanno rappresentato il 5,9% delle entrate provenienti da imposte e contributi sociali nel 2019. La quota varia in modo significativo tra gli Stati membri:(10,3%),(9,8%), Estonia e Lettonia (entrambe 9,6%) e Croazia (9,2%) hanno registrato le quote maggiori nell’UE, oltre il doppio di Germania e Lussemburgo (entrambe 4,4%), che hanno registrato le quote più piccole. Leggi il rapporto completo sul sito di Eurostat L'articolo proviene da Linkiesta.it.