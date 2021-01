Bruce Willis si rifiuta di indossare la mascherina | allontanato da una farmacia FOTO

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riferito da Page Six,è statoda unaper essersito dilae le reazioni sui social non sono tardate ad arrivare.è statoda unadi Los Angeles dopo averto dila, andando contro le regole anti-Covid e provocando l'ira degli altri clienti. Nelle ultime ore sta facendo discutere la notizia riportata da Page Six, secondo la qualesarebbe statoda unadopo essersito di...

FrancescoScando : @_cristiano73 @AceccKramer @diego4all Si..poi gli giro die hard 4 che scaricai su emule sperando di vedere Bruce Wi… - FilmNewsItaly : Bruce Willis cacciato da una farmacia: si rifiutava di indossare la mascherina - bot_cult : RT @FreeStefano: Bellissimo il racconto tipo Pulp Fiction quando Christopher Walken tramanda l’orologio d’oro che ha custodito nell’ano per… - FreeStefano : Bellissimo il racconto tipo Pulp Fiction quando Christopher Walken tramanda l’orologio d’oro che ha custodito nell’… - RollingStoneita : Bruce Willis non si mette la mascherina… e va a finire così #13gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Willis

Rolling Stone Italia

Secondo quanto riferito da Page Six, Bruce Willis è stato allontanato da una farmacia per essersi rifiutato di indossare la mascherina e le reazioni sui social non sono tardate ad arrivare. Bruce Will ...Bruce Willis è stato invitato a uscire da una farmacia di Los Angeles, dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina. Come riporta il Page Six, il divo di Hollywood stava effettuando degli acquist ...