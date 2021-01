italiaserait : Bruce Willis in farmacia senza mascherina, si scusa: “Errore di valutazione” - ParamountItalia : L'attore ha commentato l'accaduto dicendo che è stato un errore di giudizio #BruceWillis - Erik_Martellani : @Adnkronos “Credevo di poter evitare di metterla in quanto Bruce Willis. Errore mio.” - zazoomblog : Bruce Willis senza mascherina lattore: ho sbagliato - #Bruce #Willis #senza #mascherina - benny_bove : RT @Adnkronos: #BruceWillis sorpreso senza mascherina in farmacia: 'Errore di valutazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Willis

Kevin Feige admits that the future of the Marvel Cinematic Universe is loosely planned out until at least the end of 2026.Most fans would like to pretend as though Batman & Robin never even existed, but insider Daniel Richtman now claims that Schwarzenegger is in talks with Warner Bros. over a potential cameo in The ...