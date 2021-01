Bridgerton: ecco il valore dei gioielli indossati dalle protagoniste della serie tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scopriamo il valore dei gioielli indossati dalle protagoniste di Bridgerton, la fortunata serie tv di Netflix, ambientata nella Gran Bretagna del XIX secolo. L'esperto di gioielli Steven Stone ha esaminato le collane e gli orecchini indossati dalle protagoniste di Bridgerton, stabilendo quale dovrebbe essere il loro valore e quindi la cifra a cui potrebbero essere rivenduti nella vita reale. Aggiunto in catalogo il giorno di Natale, Bridgerton ha saputo sin da subito conquistare gli utenti Netflix, diventando uno dei titoli più apprezzati degli ultimi tempi. Il successo dello show è riconducibile soprattutto agli intrighi nati tra i protagonisti, nonché ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scopriamo ildeidi, la fortunatatv di Netflix, ambientata nella Gran Bretagna del XIX secolo. L'esperto diSteven Stone ha esaminato le collane e gli orecchinidi, stabilendo quale dovrebbe essere il loroe quindi la cifra a cui potrebbero essere rivenduti nella vita reale. Aggiunto in catalogo il giorno di Natale,ha saputo sin da subito conquistare gli utenti Netflix, diventando uno dei titoli più apprezzati degli ultimi tempi. Il successo dello show è riconducibile soprattutto agli intrighi nati tra i protagonisti, nonché ...

