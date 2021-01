Bossetti torna a sperare | la Cassazione accoglie le richieste della difesa

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Elisabetta Esposito Gli avvocati di Massimopotranno probabilmente accedere ai reperti che portarono all'arresto del loro assistito: ecco cosa ha stabilito laI legali di Massimopotranno forse avere accesso ai reperti del caso Yara Gambirasio. Si tratta di una conquista in Corte diper gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Campirini, che stanno assistendo l'uomo. Precedentemente, la Corte d’Assise di Bergamo si era pronunciata con esito sfavorevole, considerando inammissibile la richiesta dei legali di accedere ai campioni di Dna e gli abitivittima. Sono infatti questi i reperti che hanno portato alla condanna in via definitiva diper l’omicidio di Yara Gambirasio. "Una decisione - ha commentato ad Adnkronos ...

Ultime Notizie dalla rete : Bossetti torna

La Repubblica

La Cassazione accoglie le richieste della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio. I giudici hanno annullato con rinvio le ordinanze con cui la Corte ...I giudici hanno annullato con rinvio le ordinanze con cui la Corte d'Assise di Bergamo aveva respinto come inammissibile le richiesta dei legali. Ora ...