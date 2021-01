BOOM! Amadeus ospite della Mannoia a «La musica che gira intorno» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Amadeus Le canzoni più belle come colonna sonora della vita. Un sottofondo sonoro che accompagna i momenti più emozionanti e autentici di ciascuno. Su Rai1, Fiorella Mannoia intreccerà uno spettacolo fatto proprio di melodie e di storie: venerdì 15 e 22 gennaio, la popolare cantautrice tornerà in prima serata su Rai1 come padrona di casa de “La musica che gira intorno“. E DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che tra gli ospiti del programma ci sarà anche un volto televisivo legatissimo al presente della musica leggera italiana: Amadeus. Possiamo infatti svelare che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà uno dei personaggi che animeranno il viaggio della Mannoia. La ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Le canzoni più belle come colonna sonoravita. Un sottofondo sonoro che accompagna i momenti più emozionanti e autentici di ciascuno. Su Rai1, Fiorellaintreccerà uno spettacolo fatto proprio di melodie e di storie: venerdì 15 e 22 gennaio, la popolare cantautrice tornerà in prima serata su Rai1 come padrona di casa de “Lache“. E DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che tra gli ospiti del programma ci sarà anche un volto televisivo legatissimo al presenteleggera italiana:. Possiamo infatti svelare che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà uno dei personaggi che animeranno il viaggio. La ...

Infermieri e medici vaccinati al Festival di Sanremo

Le ricette per ovviare a questo inconveniente si susseguono, a volte fantasiose ed irrealizzabili, a volte da approfondire con serietà. Il Festival di Sanremo è alle porte, viviamo già una vigilia di ...

