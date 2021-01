Bonus bici e monopattini, una nuova possibilità per gli esclusi dai rimborsi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 14 gennaio riapre la finestra per richiedere il bonus mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici per coloro che non erano riusciti a inoltrare la domanda nel click day di novembre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 14 gennaio riapre la finestra per richiedere il bonus mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici per coloro che non erano riusciti a inoltrare la domanda nel click day di novembre.

angiuoniluigi : RT @repubblica: Bonus bici e monopattini, da domani le richieste online per gli esclusi dei rimborsi [di Raffaele Ricciardi] [aggiornamento… - repubblica : Bonus bici e monopattini, da domani le richieste online per gli esclusi dei rimborsi [di Raffaele Ricciardi] [aggio… - Alien1it : Bonus bici e monopattini da domani. Ricomincia la giostra dei mandolinari. - urania2906 : RT @ValeryMell1: Quindi un medico,fatto il giuramento di Ippocrate:”Iºnon nuocere”,deve decidere questo si salva,questo no? Essì che il COV… - ramses09975976 : @agorarai @luigidimaio bonus bici e monopattino vi dice niente? -