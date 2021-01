Bomba, armi e munizioni nascoste in un garage nel napoletano, la scoperta dopo il blitz della Polizia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nola. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano in cui hanno rinvenuto, occultato in un intercapedine del garage, un ordigno esplosivo del tipo “Bomba carta” del peso di circa 140 grammi che è stato rimosso e messo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nola. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano in cui hanno rinvenuto, occultato in un intercapedine del, un ordigno esplosivo del tipo “carta” del peso di circa 140 grammi che è stato rimosso e messo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano in cui hanno rinvenuto, occultato ...

Custodiva esplosivi e armi in un casolare, il giudice lo condanna a 2 anni di carcere

Il gup del tribunale di Siracusa, Carla Frau, ha condannato a due anni di carcere Carmelo Zappulla, il trentaduenne di Sortino, arrestato nel novembre scorso perché avrebbe avuto nella sua disponibili ...

Gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo in via Nazionale delle Puglie a San Vitaliano in cui hanno rinvenuto, occultato ...