Bologna Hellas Verona (probabili formazioni e Tv)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio alle ore 15.00 andrà in scena, gara della diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. Teatro del match sarà lo stadio Renato Dall’Ara di. Come arrivano le squadre? Un match che vedrà due squadre di metà classifica lottare per ambizioni differenti. I padroni di casa stanno vivendo un periodo difficile, la vittoria ormai latita da ben otto gare e la zona retrocessione dista solamente cinque punti. L’ultima sconfitta in casa del Genoa ha evidenziato ancora di più i problemi della truppa di Mihajlovic. I felsinei sono obbligati a vincere per evitare di rimanere risucchiati nella zona rossa. Ilsi è imposto nell’ultimo turno contro il Crotone. Un successo assolutamente fondamentale per i sogni del club scaligero, poco dietro alla Lazio e al ...