Bollettino Coronavirus del 13 Gennaio 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In data 13 Gennaio l'incremento nazionale dei casi è +0,68% (ieri +0,62%) con 2.319.036 contagiati totali, 1.673.936 dimissioni/guarigioni (+20.532) e 80.326 deceduti (+507); 564.774 infezioni in corso (-5.266). Elaborati 175.429 tamponi totali (ieri 141.641) con 69.626 casi testati (ieri 53.604); 15.774 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 8,99% (ieri 10,05% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 22,65% (ieri 26,56%, target 3%). Ricoverati con sintomi -187 (23.525); terapie intensive -57 (2.579) con 165 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.245; Sicilia 1.969; Veneto 1.884; Lazio 1.612; Emilia Romagna 1.178; Campania 1.098; Puglia 1.082; Piemonte 1.009. In Lombardia curva +0,44% (ieri +0,22%) con 31.880 tamponi totali (ieri 15.964) e 9.584 casi testati (ieri 5.384); 2.245 positivi (target 1.000); rapporto ...

