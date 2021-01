Boca Juniors, bufera su Diego Diaz: “Odio gli xeneizes”. La dura replica del club argentino e la risposta Instagram del conduttore di Tyc Sports (Di giovedì 14 gennaio 2021) Io Odio il Boca Juniors.Queste sono state le pesanti parole di Diego Diaz, ex calciatore del San Lorenzo oggi conduttore televisivo di un format specializzato sull'emittente TyC Sports. Nelle ultime ore - anche attraverso i suoi canali social - , Diaz ha rivolto aspre e sgradevoli dichiarazioni nei confronti del club di Buenos Aires, esprimendo senza con toni stigmatizzabili e decisamente sopra le righe il suo sentimento di Odio verso gli Xeizenes. Un comportamento giudicato dai più inaccettabile, anche dallo stesso San Lorenzo, che ha preso decisamente le distanze in maniera piuttosto celere e marcata dalle parole del classe '68. Ecco le forti espressioni di Diaz, spiacevoli da leggere e sentire ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ioil.Queste sono state le pesanti parole di, ex calciatore del San Lorenzo oggitelevisivo di un format specializzato sull'emittente TyC. Nelle ultime ore - anche attraverso i suoi canali social - ,ha rivolto aspre e sgradevoli dichiarazioni nei confronti deldi Buenos Aires, esprimendo senza con toni stigmatizzabili e decisamente sopra le righe il suo sentimento diverso gli Xeizenes. Un comportamento giudicato dai più inaccettabile, anche dallo stesso San Lorenzo, che ha preso decisamente le distanze in maniera piuttosto celere e marcata dalle parole del classe '68. Ecco le forti espressioni di, spiacevoli da leggere e sentire ...

