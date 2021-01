BioNTech: "Sviluppato potenziale vaccino contro la sclerosi multipla" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La società biotecnologica tedesca BioNTech che con Pfizer ha realizzato uno dei vaccini contro il Covid-19 ha ora annunciato lo sviluppo di un’altra procedura immunizzante, questa volta utile a prevenire la sclerosi multipla (SM). Pubblicati sulla rivista Science, i primi risultati ottenuti dall’azienda avrebbero portato al trattamento della SM in alcuni roditori. Stando a quanto affermato dagli esperti di BioNTech, questa procedura è simile a quella sviluppata in collaborazione con il gigante farmaceutico statunitense Pfizer per il vaccino contro il coronavirus. “In pratica - spiega Uur ahin, immunologo e docente di Oncologia presso l’Universita’ di Magonza, nonché amministratore delegato di BioNTech - viene inoculata una sezione di RNA messaggero, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La società biotecnologica tedescache con Pfizer ha realizzato uno dei vacciniil Covid-19 ha ora annunciato lo sviluppo di un’altra procedura immunizzante, questa volta utile a prevenire la(SM). Pubblicati sulla rivista Science, i primi risultati ottenuti dall’azienda avrebbero portato al trattamento della SM in alcuni roditori. Stando a quanto affermato dagli esperti di, questa procedura è simile a quella sviluppata in collaborazione con il gigante farmaceutico statunitense Pfizer per ilil coronavirus. “In pratica - spiega Uur ahin, immunologo e docente di Oncologia presso l’Universita’ di Magonza, nonché amministratore delegato di- viene inoculata una sezione di RNA messaggero, ...

