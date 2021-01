Biennale architettura, il Padiglione Italia nel segno dell'impatto zero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI – “Una volta mi dicevano che ero allarmista. Nel documento che presentai al Ministero, in cui parlavo di cambiamento climatico e di come le nostre città dovranno cambiare, scrissi che le prime importanti conseguenze si sarebbero sentite a livello sanitario e sociale. Questi sono difatti i primi due sistemi che crollano appena l'ambiente in qualche modo si ammala: il Covid è il paradigma perfetto di questo ragionamento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cambiamento climatico sarà tra le principali causa di malattie entro i prossimi trent'anni”. Alessandro Melis, esperto mondiale di sostenibilità che insegna all'Università di Portsmouth in Inghilterra, è il curatore del Padiglione Italia che debutterà il 21 maggio alla Biennale Internazionale di architettura di Venezia. L'architetto è autore del ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI – “Una volta mi dicevano che ero allarmista. Nel documento che presentai al Ministero, in cui parlavo di cambiamento climatico e di come le nostre città dovranno cambiare, scrissi che le prime importanti conseguenze si sarebbero sentite a livello sanitario e sociale. Questi sono difatti i primi due sistemi che crollano appena l'ambiente in qualche modo si ammala: il Covid è il paradigma perfetto di questo ragionamento. Secondo l'Organizzazione Mondialea Sanità, il cambiamento climatico sarà tra le principali causa di malattie entro i prossimi trent'anni”. Alessandro Melis, esperto mondiale di sostenibilità che insegna all'Università di Portsmouth in Inghilterra, è il curatore delche debutterà il 21 maggio alla Biennale Internazionale didi Venezia. L'architetto è autore del ...

