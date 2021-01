Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: trionfa Boe. Sesto Hofer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oberhof , 13 gennaio 2021 - Johannes Boe detta nuovamente legge alla Rennsteig Arena di Obehof , sede della seconda tappa consecutiva sulle nevi tedesche della Coppa del Mondo di Biathlon 2020/21. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021), 13 gennaio 2021 - Johannes Boe detta nuovamente legge alla Rennsteig Arena di Obehof , sede della seconda tappa consecutiva sulle nevi tedesche delladeldi2020/21. ...

sportli26181512 : Biathlon, sprint Oberhof: sesto posto per Lukas Hofer. Vince il norvegese Boe: L'azzurro conquista il sesto posto n… - sportface2016 : #Biathlon - La classifica di Coppa del Mondo maschile aggiornata - marinapiva67 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 13 gennaio si scia e si spara a Oberhof per la Coppa del Mondo di #Biathlon econ @573YVDSDYK6gahW @pisqu4no… - giuseppenotarn1 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 13 gennaio si scia e si spara a Oberhof per la Coppa del Mondo di #Biathlon econ @573YVDSDYK6gahW @pisqu4no… - lorie_ra : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 13 gennaio si scia e si spara a Oberhof per la Coppa del Mondo di #Biathlon econ @lorie_ra @MastriTina @herw… -