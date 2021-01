Bertinotti risponde a Prodi | “Io come Renzi? Imparagonabile | è rimasto nel ‘900…”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Il parallelo di Prodi tra me e Renzi? “Sono colpito da quanto sia grande il senso di colpa di Prodi per quella vicenda. Dopo 22 anni Prodi ancora è colpito, eppure qualunque manuale di storia dovrebbe spiegargli che questi episodi sono sempre diversi, imparagonabili. Il professore forse si è distratto, è rimasto nel 900…”.A parlare è l’ex segretario di Rifondazione Comunista e presidente della Camera Fausto Bertinotti, che a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, ha risposto così ad una ‘frecciata’ lanciatagli ieri sera da Romano Prodi.

Ultime Notizie dalla rete : Bertinotti risponde

la Repubblica

Matteo Renzi intenzionato a ritirare la delegazione di Italia viva subito dopo il voto sul piano per i fondi europei. Il premier Giuseppe Conte non esclude una sfida in Parlamento ...Crisi di Governo sempre più concreta. Dopo settimane di schermaglie, alla fine il premier e il suo avversario Matteo Renzi sono arrivati alla resa dei conti sul Recovery Fund. Sembrano non essere bast ...