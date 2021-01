Beni culturali: partiamo dall’attualità per capire come risalire la china (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Ebe Giacometti* Italia Nostra lancia una serie di appuntamenti, online sulla pagina Facebook dell’associazione, dedicati alla riflessione, allargata non solo ai soci ma anche a tutta la società, sullo stato dell’arte dei nostri Beni culturali, per prendere consapevolezza di come l’articolo 9 della Costituzione trovi più o meno applicazione quotidiana nel nostro Paese. Per dirla in modo gergale: partiamo dall’attualità per capire come risalire la china. Il primo appuntamento, il 15 gennaio alle ore 17.30, organizzato con Emergenza Cultura, affronta la vicenda del contestatissimo prestito dell’Uomo Vitruviano al Louvre per la mostra in occasione del 500enario della morte di Leonardo da Vinci (1452-1519). Era il 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) di Ebe Giatti* Italia Nostra lancia una serie di appuntamenti, online sulla pagina Facebook dell’associazione, dedicati alla riflessione, allargata non solo ai soci ma anche a tutta la società, sullo stato dell’arte dei nostri, per prendere consapevolezza dil’articolo 9 della Costituzione trovi più o meno applicazione quotidiana nel nostro Paese. Per dirla in modo gergale:perla. Il primo appuntamento, il 15 gennaio alle ore 17.30, organizzato con Emergenza Cultura, affronta la vicenda del contestatissimo prestito dell’Uomo Vitruviano al Louvre per la mostra in occasione del 500enario della morte di Leonardo da Vinci (1452-1519). Era il 7 ...

Servizio civile: un anno per ritrovare se stessi. E gli altri.

TREVISO - C’è tempo fino all’8 febbraio per decidere di “impegnare” un anno della propria vita al servizio degli altri. 211 opportunità, in provincia di Treviso, per chi ha compiuto 18 anni e non ha s ...

