Bellanova e Bonetti si dimettono | Renzi apre la crisi di Governo

Siladi: "Le ministre e il sottosegretario Scalfarotto si". Inutili i tentativi di mediazione dell'ultimo minuto Non sono serviti a far rientrare la crisi di governo i tentativi di mediazione dei pontieri di maggioranza. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso dell'attesa conferenza stampa ha annunciato le dimissioni.

“Abbiamo convocato questa conferenza per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto”. Lo ha ...Matteo Renzi ha annunciato la dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti di Italia Viva del Governo Conte, ciò che rende la crisi di Governo in Italia una realtà sempre più vicina. "E' molto più ...