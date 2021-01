Belen Rodriguez si scontra con Valentina Vignali: “L’unica con le palle” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Belen Rodriguez tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una foto che non è passata inosservata dalla cestitsta Valentina Vignali. B. Rodriguez (Instagram)Belen Rodriguez è una famosissima modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana. Comincia la sua carriera nella moda da giovanissima a soli 17 anni, lavorando oltre che nella sua terra natale anche a Miami ed in Messico, dove è testimonial di diversi brand di intimo. Nel 2004 si trasferisce in Italia, più precisamente a Milano la capitale della moda dove collaborò con molti altri nomi importanti del settore tra cui John Richmond. Nel nostro paese trovò una fama inaspettata. La Rodriguez, grazie anche ai suoi calendari sexy, divenne un’icona di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 13 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una foto che non è passata inosservata dalla cestitsta. B.(Instagram)è una famosissima modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana. Comincia la sua carriera nella moda da giovanissima a soli 17 anni, lavorando oltre che nella sua terra natale anche a Miami ed in Messico, dove è testimonial di diversi brand di intimo. Nel 2004 si trasferisce in Italia, più precisamente a Milano la capitale della moda dove collaborò con molti altri nomi importanti del settore tra cui John Richmond. Nel nostro paese trovò una fama inaspettata. La, grazie anche ai suoi calendari sexy, divenne un’icona di ...

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli - Ri_Ghetto : Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli - ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez aspetterebbe un bambino da Spinalbese - GiuseppeporroIt : Belen Rodriguez incinta al terzo mese? L' indiscrezione bomba - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Belen Rodriguez e il caso dei piedi non suoi: la modella russa commen… -