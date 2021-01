Belen Rodriguez incinta? Indiscrezione: “Già al terzo mese” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo una nota rivista di gossip, la showgirl Belen Rodriguez sarebbe incinta, l’Indiscrezione: “Già al terzo mese”. (Instagram)La showgirl e modella argentina Belen Rodriguez – amatissima dal pubblico italiano – sarebbe incinta di tre mesi del fidanzato Antonino Spinalbese. A sganciare la bomba in queste ore è la rivista di gossip Novella 2000, che spiega come dopo la fine della relazione con l’ex marito Stefano De Martino e un periodo in cui si è molto discusso delle relazioni della bella conduttrice di Tu si que vales, adesso Belen avrebbe ritrovato serenità affettiva. —>>> Ti potrebbe interessare anche Belen Rodriguez nuda nella vasca da bagno, il video ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo una nota rivista di gossip, la showgirlsarebbe, l’: “Già al”. (Instagram)La showgirl e modella argentina– amatissima dal pubblico italiano – sarebbedi tre mesi del fidanzato Antonino Spinalbese. A sganciare la bomba in queste ore è la rivista di gossip Novella 2000, che spiega come dopo la fine della relazione con l’ex marito Stefano De Martino e un periodo in cui si è molto discusso delle relazioni della bella conduttrice di Tu si que vales, adessoavrebbe ritrovato serenità affettiva. —>>> Ti potrebbe interessare anchenuda nella vasca da bagno, il video ...

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli - Ri_Ghetto : Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli - ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez aspetterebbe un bambino da Spinalbese - GiuseppeporroIt : Belen Rodriguez incinta al terzo mese? L' indiscrezione bomba - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Belen Rodriguez e il caso dei piedi non suoi: la modella russa commen… -