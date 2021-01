Belen Rodriguez attende un figlio | impazza il gossip sulla gravidanza

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è in attesa del secondo, o almeno questa è una delle indiscrezioni del momento, riportata da un noto giornale di. La showgirl vive da alcuni mesi una romantica lovestory insieme ad un giovane influencer e i due, secondo la fonte deldel momento sul loro conto, sarebbero in procinto di mettere su una “famiglia allargata” insieme al primogenito della modella avuto dall’ex marito Stefano De Martino. I due diretti interessati, nel frattempo, non si sono ancora pronunciati suldel momento e, intanto, nel nostro articolo facciamo luce su quanto sta emergendocoppia.aspetta un, l’indiscrezione choc La showgirl argentina e naturalizzata italiana, ...