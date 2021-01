Belen nella bufera | pubblica una foto delle gambe ma non è la sua | la modella a cui ha preso la foto la ridicolizza e Belen …

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), in questo periodo, pare essere davvero serena e aver ritrovato quell’equilibrio e quella tranquillità che, forse, da tempo le mancava. Il suo fidanzato, Antonino Spinalbanese è sempre al suo fianco e insieme a tutta la famiglia dihanno trascorso le vacanze di Natale in uno chalet lussuosissimo in piena armonia. C’erano davvero tutti, dai genitori alla sorella Cecilia con il fidanzato Ignatio Moser, al fratello con la fidanzata e certamente non mancava il piccolo Santiago. Dopo la conduzione di Tu si que vales, orain televisione non appare da un po’ ma è sempre molto attiva sui social dove, qualche giorno fa , ha fatto una figura che non può essere certamente ritenuta “bella”. Vediamo cosa è accaduto....