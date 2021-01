Beautiful anticipazioni | tra Shauna e Ridge solo amicizia o si lasceranno andare?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 14 gennaio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio quello che sta per accadere in città. Come avrete visto, è ormai crisi nera trae Brooke che non riescono a trovare un punto di incontro, anzi. Dopo aver saputo che Brooke appoggia la scelta di Hope di adottare insieme a Liam il piccolo Douglas,si è reso conto di essere distante anni luce dalle prese di posizione di sua moglie. A complicare le cose ci ha pensato ancheche si è presentata in camera da letto di, che cosa succederà tra i due? Scopriamolo con leche ci rivelano proprio la trama didi domani, 14 gennaio 2021....