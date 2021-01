BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 14 gennaio 2021

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)di14: Dopo aver flirtato con Eric (John McCook), Donna (Jennifer Gareis) parla con lui della situazione carica di tensione che riguarda Douglas (Henry Joseph Samiri) e Thomas (Matthew Atkinson). Hope (Annika Noelle) ha accusato Thomas e Ridge (Thorsten Kaye) di volerle portare via un altro figlio, ora che si è felicemente riunita a Beth, ma Ridge ribatte che Thomas ha ogni diritto di riprendersi Douglas così come ne ha avuti lei su Beth. Ridge è apertamente schierato contro l’adozione, anche se Brooke (Katherine Kelly Lang), sfilandosi la fede, lo accusa di aver tradito la promessa di mettere lei al primo posto.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful, Tempesta d’amore e Il Segreto di oggi Mercoledì 13 Gennaio. Fürstenhof, ...Non solo Beautiful per Matthew Atkinson, l’interprete di Thomas Forrester. L’attore, costantemente in primo piano fin dal suo arrivo nella soap nel 2019, continuerà ad essere una parte fondamentale de ...