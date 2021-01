Beach volley: Campionati Europei giovanili confermati. Ecco le date (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il CEV conferma le date dei Campionati Europei giovanili di Beach volley. Sarà un’occasione per tutti gli atleti di mettersi in gioco e mostrare le proprie doti a livello internazionale. date Campionati Europei giovanili – Photo credit: CEV date categoria U22 Il Campionato Europeo per questa categoria sarà dal 13 al 16 maggio 2021 a Baden in Austria. Il presidente della Federazione austriaca di pallavolo Gernot Leitner si è espresso così: “Siamo felici dell’opportunità di ospitare la prossima edizione dei Campionati Europei U22 e mostrare ancora una volta che l’Austria è impegnata nella fornitura di eventi di alto livello. È diventata una sorta di tradizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il CEV conferma ledeidi. Sarà un’occasione per tutti gli atleti di mettersi in gioco e mostrare le proprie doti a livello internazionale.– Photo credit: CEVcategoria U22 Il Campionato Europeo per questa categoria sarà dal 13 al 16 maggio 2021 a Baden in Austria. Il presidente della Federazione austriaca di pallavolo Gernot Leitner si è espresso così: “Siamo felici dell’opportunità di ospitare la prossima edizione deiU22 e mostrare ancora una volta che l’Austria è impegnata nella fornitura di eventi di alto livello. È diventata una sorta di tradizione ...

ROMA - Nelle riunioni del 30 dicembre, 4 e 11 Gennaio il Tribunale Fipav ha sanzionato un'altra lunga lista di altri atleti che il 5 e 6 Settembre hanno partec ...

Il CEV conferma le date dei Campionati Europei giovanili. Saranno le città di Baden, Izmir e Capodistria ad accogliere le diverse categorie.

