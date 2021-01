**Bce: Lagarde, ok a dividendi ragionevoli ma banche non svuotino riserve** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Non voglio dilungarmi sulla 'tolleranza' sui dividendi" espressa a fine 2020 dalla Supervisione Bancaria della Bce, che "dà spazio alle banche affinche' paghino dividendi ragionevoli", ma resta "la preoccupazione che non svuotino le riserve" per pagarli. Lo afferma Christine Lagarde partecipando all'evento online 'Reuters Next', ribadendo che alla Bce "dobbiamo fare quello che serve per incoraggiare le banche" a dare credito all'economia reale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Non voglio dilungarmi sulla 'tolleranza' sui" espressa a fine 2020 dalla Supervisione Bancaria della Bce, che "dà spazio alleaffinche' paghino", ma resta "la preoccupazione che nonle riserve" per pagarli. Lo afferma Christinepartecipando all'evento online 'Reuters Next', ribadendo che alla Bce "dobbiamo fare quello che serve per incoraggiare le" a dare credito all'economia reale.

CarloF0554ti : @NicolaMelloni Il MES-Covid venne lanciato d'urgenza quando non c'erano altri strumenti di intervento. Ricordate la… - Bluff66 : Ma ci rendiamo conto la BCE di Christine Lagarde avrebbe cominciato a invitare l’Italia a chiedere soldi al MES,al… - CarpaneseSilva1 : RT @icebergfinanza: #BCE #Lagarde tassi fermi 500 MLD in più nel PEEP sino a marzo 2022, acquisti sino alla fine della pandemia, reinvestim… - MaryJaneLover95 : @Claudio95541310 @osservando001 @Fiorellissimo @drncz @marattin Se a marzo/aprile non ci fosse stata l BCE a compra… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: Secondo questi dementi (pendenti dalle labbra di Goldman Sachs) la BCE starebbe 'sottovalutando il rischio inflattivo'. Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Bce Lagarde **Bce: Lagarde, ok a dividendi ragionevoli ma banche non svuotino riserve** | SassariNotizie 24 ore - 555893 SassariNotizie.com Cambio EUR/USD si mantiene sopra quota 1,22

Il cambio EUR/USD è attualmente scambiato al di sopra di 1,22, consolidando così i guadagni derivanti dal calo dei rendimenti dei titoli statunitensi a seguito di un’asta obbligazionaria tenutasi nell ...

Euro stabile sul dollaro in attesa di Lagarde, Unicredit sul filo di 8 euro nel giorno del cda

Parlerà anche un certo numero di funzionari della Fed, incluso il vice presidente Clarida, e qualsiasi commento sull'eventuale riduzione degli acquisti di asset sarà esaminato. Il Brent sopra 57 dolla ...

Il cambio EUR/USD è attualmente scambiato al di sopra di 1,22, consolidando così i guadagni derivanti dal calo dei rendimenti dei titoli statunitensi a seguito di un’asta obbligazionaria tenutasi nell ...Parlerà anche un certo numero di funzionari della Fed, incluso il vice presidente Clarida, e qualsiasi commento sull'eventuale riduzione degli acquisti di asset sarà esaminato. Il Brent sopra 57 dolla ...