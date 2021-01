Bayern Monaco, Gnabry: “Triste festeggiare la Champions senza pubblico e famiglia” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Definire la vittoria della Champions League in uno stadio vuoto in una sola parola? Triste. Serge Gnabry, protagonista assoluto della cavalcata del suo Bayern Monaco, racconta così l’amarezza di aver festeggiato il trionfo più importante della sua carriera senza pubblico e famiglia. “Ricordo ancora un momento particolare in cui mi son ritrovato al centro del campo con Alaba e Kimmich. Ci stavamo guardando attorno ed era Triste non avere i fan, la famiglia e le persone a cui vuoi bene per festeggiare. Però, devo dire che vincere un trofeo come quello resta nella tua mente a prescindere da tutto” ha detto Gnabry in un’intervista al Daily Mail. “Credo che l’obiettivo del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Definire la vittoria dellaLeague in uno stadio vuoto in una sola parola?. Serge, protagonista assoluto della cavalcata del suo, racconta così l’amarezza di aver festeggiato il trionfo più importante della sua carriera. “Ricordo ancora un momento particolare in cui mi son ritrovato al centro del campo con Alaba e Kimmich. Ci stavamo guardando attorno ed eranon avere i fan, lae le persone a cui vuoi bene per. Però, devo dire che vincere un trofeo come quello resta nella tua mente a prescindere da tutto” ha dettoin un’intervista al Daily Mail. “Credo che l’obiettivo del ...

Definire la vittoria della Champions League in uno stadio vuoto in una sola parola? Triste. Serge Gnabry, protagonista assoluto della cavalcata del suo Bayern Monaco, racconta così l'amarezza di aver ...

