Bayern Monaco, Gnabry: «Sogno di vincere il Pallone d'oro»

Serge Gnabry, esterno del Bayern Monaco, in una intervista al Daily Mail ha parlato dei suoi sogni nel cassetto: personali e con la squadra tedesca. «Credo che l'obiettivo del Bayern Monaco sia quello di vincere ancora e perché no, possiamo fare come il Real Madrid e vincere tre Champions per 3 anni di fila). Penso che possiamo riuscirci. Il mio obiettivo è migliorare sempre di più. Però penso che ogni calciatore miri ad ottenere qualche premio. Chissà, un giorno magari anche il Pallone d'oro».

Serge Gnabry, esterno del Bayern Monaco, in una intervista al Daily Mail ha parlato dei suoi sogni nel cassetto: personali e con la squadra tedesca. «Credo che l’obiettivo del Bayern Monaco sia quello ...

