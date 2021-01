Bayer | nei prossimi tre anni tre nuovi prodotti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Innovazioni per il mondo della salute. In occasione del Pharma Media Day virtuale,ha presentato i progressi ottenuti che aiuteranno significativamente i pazienti con patologie ancora difficili da trattare, grazie anche a un investimento dell’azienda in partnership con oltre 25 accordi di collaborazione e acquisizioni. “Annunciamo che neitrelanceremo tredi best seller di vendite”, ha detto Stefan Oelrich, membro del Consiglio di Amministrazione diAG e Presidente della divisione Pharmaceuticals di. “Sono mercati competitivi – ha aggiunto – ma li conosciamo molto bene, in cui abbiamo registrato successi e che vogliamo continuare a superare con questilanci. Con ognuno di questi ...