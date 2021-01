Basket | Trento viene travolta dal Partizan Belgrado all’esordio nelle Top 16 di EuroCup 2021

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cominciano male le Top 16 per la Dolomiti Energia, chesconfitta per 71-43 dalnella prima giornata del girone G di2020-. Un ko senza appello per la squadra allenata da Nicola Brienza, che ha palesato difficoltà offensive enormi ed è stata sempre in balia del sodalizio balcanico. Devono passare più di 2? prima di vedere il primo canestro del match, che inaugura un parziale di 6-0 per i serbi. Brown sblocca i trentini, ma ilè stabilmente al comando fin dal primo quarto, chiuso sul punteggio di 24-16. Il secondo periodo è a bassissimo punteggio: a fare più fatica a trovare la via della retina è ancora l’Aquila, che segna addirittura solo 4 punti (con Ladurner e Mezzanotte) non andando mai a bersaglio negli ultimi 5? ...