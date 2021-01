Basket femminile | Reyer Venezia sempre imbattuta | niente da fare anche per Campobasso nell’anticipo della 16a di Serie A1

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Continua senza sosta la corsa dell’Umananel campionato diA12020-2021. La squadra di coach Giampiero Ticchi, che anticipa la 16a giornata per poter poi viaggiare alla volta di Landerneau per la bolla di EuroCup, sconfigge la Magnoliacon un perentorio 95-78, riaffermando il ruolo di prima forza del campionato. Il livelloè, come al solito, alto: 19 di Yvonne Anderson, 17 di Gintare Petronyte, 12 di Debora Carangelo e dell’ultimo grande colpo, Natasha Howard, che tira inoltre giù 13 rimbalzi. Per le molisane 21 punti di Gaia Gorini, 14 di Samantha Ostarello e 13nuova Ivana Tikvic e di Valentina Bonasia. Anderson, tanto per chiarire le cose, lancia subito quello che diventa il primo parziale ...