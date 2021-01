Basket, Eurolega 2020/2021: rinviato il match tra Real Madrid e Stella Rossa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il match tra Real Madrid e Stella Rossa, in programma questa sera e valevole per la diciannovesima giornata di Eurolega 2020/2021, è stato rinviato a casa dell’impossibilità della formazione serba di raggiungere la capitale spagnola. La partita, dunque, non andrà in scena a causa delle avverse condizioni meteorologiche in cui versa la Spagna, che non hanno permesso alle autorità locali di concedere l’autorizzazione al volo da Belgrado. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Iltra, in programma questa sera e valevole per la diciannovesima giornata di, è statoa casa dell’impossibilità della formazione serba di raggiungere la capitale spagnola. La partita, dunque, non andrà in scena a causa delle avverse condizioni meteorologiche in cui versa la Spagna, che non hanno permesso alle autorità locali di concedere l’autorizzazione al volo da Belgrado. SportFace.

