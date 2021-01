Basket, Eurolega 2020-2021: rinviato il match tra Real Madrid e Stella Rossa a causa del maltempo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il match di Eurolega 2020-2021 tra Real Madrid e Stella Rossa di Belgrado, che era in programma questa sera alle 21.00, è stato rinviato a data da destinarsi. A comunicarlo è proprio la massima competizione continentale sul suo sito ufficiale. Il motivo di questo slittamento, per una volta, non è il Covid-19, ma bensì il maltempo. Infatti, a causa delle condizioni meteorologiche estreme che stanno funestando la Spagna da venerdì, il volo del sodalizio serbo non ha ricevuto il via libera dalle autorità spagnole. In questo momento solo pochi aerei hanno il permesso di sbarcare e partire dall’aeroporto di Madrid e se le condizioni non dovessero migliorare, potrebbe essere a rischio anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilditradi Belgrado, che era in programma questa sera alle 21.00, è statoa data da destinarsi. A comunicarlo è proprio la massima competizione continentale sul suo sito ufficiale. Il motivo di questo slittamento, per una volta, non è il Covid-19, ma bensì il. Infatti, adelle condizioni meteorologiche estreme che stanno funestando la Spagna da venerdì, il volo del sodalizio serbo non ha ricevuto il via libera dalle autorità spagnole. In questo momento solo pochi aerei hanno il permesso di sbarcare e partire dall’aeroporto die se le condizioni non dovessero migliorare, potrebbe essere a rischio anche ...

