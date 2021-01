Basket, Champions League 2020/2021: Brindisi batte Darussafaka 87-83, cronaca e tabellino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Happy Casa Brindisi batte il Darussafaka Tekfen con il punteggio di 87-83 nel match valevole per la quinta giornata della Champions League 2020/2021 di Basket. In virtù di questo risultato il club italiano sale a quota 9 punti nel girone H, mentre i turchi restano bloccati all’ultimo posto a quota cinque. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Ottimo avvio di gara per i padroni di casa che, grazie alle triple di Dogus Özdemiroglu e Andrew Andrews, prendono subito il largo sorprendendo la squadra italiana, brava a reagire nei minuti successivi. L’Happy casa, però, nonostante le giocate dei suoi uomini migliori resta molto indietro nel punteggio e chiude sotto di quasi dieci punti per 27-19. Nel secondo quarto gli ospiti tirano fuori gli artigli e, trascinati da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Happy CasailTekfen con il punteggio di 87-83 nel match valevole per la quinta giornata delladi. In virtù di questo risultato il club italiano sale a quota 9 punti nel girone H, mentre i turchi restano bloccati all’ultimo posto a quota cinque. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Ottimo avvio di gara per i padroni di casa che, grazie alle triple di Dogus Özdemiroglu e Andrew Andrews, prendono subito il largo sorprendendo la squadra italiana, brava a reagire nei minuti successivi. L’Happy casa, però, nonostante le giocate dei suoi uomini migliori resta molto indietro nel punteggio e chiude sotto di quasi dieci punti per 27-19. Nel secondo quarto gli ospiti tirano fuori gli artigli e, trascinati da ...

Gazzetta_it : #Basket, #Brindisi vince in Turchia 87-83: #Darussafaka battuto e pugliesi alla seconda fase di #ChampionsLeague… - zazoomblog : LIVE – Darussafaka-Brindisi 72-66 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Darussafaka-Brindisi #… - sportface2016 : Basket, #ChampionsLeague 2020/2021: #Brindisi batte #Darussafaka 87-83, cronaca e tabellino - cigarafterten : Volete un consiglio da amico? Smettetela di parlare di politica, che tanto non ci capite una sega, e godetevi un… - zazoomblog : LIVE Darussafaka-Brindisi 56-46 Champions League basket in DIRETTA: turchi avanti a metà terzo quarto -… -