Basilica di Santa Maria Novella | appiccato fuoco al portone principale | annerito anche l’arco trionfale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Risulta annerital'alzata in porfido con la scritta dedicatoria a Bernardo Rucellai: quella che Vasari ricorda come primo esempio rinascimentale di lavorazione del porfido, escogitata dall'Alberti, perchè i maestri marmisti dell'epoca avevan perduto l'arte

È giunta nella Basilica di San Francesco d'Assisi la statua della Madonna di Loreto portata in pellegrinaggio dall'Aeronautica Militare in occasione centenario della decretazione della Beata Vergine d ...