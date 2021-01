Baseball | Europei Under 23 2021 nel Veneto a fine agosto

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si giocheranno in, e in particolare a Verona e San Martino Buon Albergo, gli23. Lo ha deciso la CEB, che ha inoltre precisato le date, che vanno dal 24 al 28: sarà il teatro di debutto dell’apposita Nazionale italiana. A tal proposito, la FIBS ha stabilito chi farà parte dello staff tecnico: alla guida ci sarà Alberto D’Auria, con il supporto di Rolando Cretis. I pitching coach saranno Gianmario Costa, Federico Bassi, Alessandro Bortolomai e Christian Gnudi. All’interno del Consiglio Federale sono stati toccati anche numerosi argomenti diversi, tra cui quello legato allo staff della Nazionale maggiore, al fianco di Mike Piazza, che avrà come obiettivo gliin Piemonte e che sarà definito con qualche giorno in più necessario rispetto alle varie selezioni ...

OA_Sport : Baseball: si giocheranno in Veneto gli Europei Under 23 -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Europei

OA Sport

Si giocheranno in Veneto, e in particolare a Verona e San Martino Buon Albergo, gli Europei Under 23. Lo ha deciso la CEB, che ha inoltre precisato le date, che vanno dal 24 al 28 agosto: sarà il teat ...Coinvolto da Lucio Taschin anche in diversi camp della Major League a livello europeo, Buin non ha avuto dubbi sul fatto ... dell'arrivo di Enrico - commenta il presidente dell'Itas Baseball Softball ...