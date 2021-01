Bari, incidente tra auto e moto della Polizia Locale, ferito il conducente della moto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella serata di ieri a Bari, per cause in via di accertamento, un’auto e una moto della Polizia Locale si sono scontrate. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Caldarola e via Archimede al quartiere Japigia. Ad avere la peggio è stato il vigile che conduceva la moto. Subito trasportato al Pronto soccorso ha riportato ferite lievi alle gambe. Leggi su baritalianews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella serata di ieri a, per cause in via di accertamento, un’e unasi sono scontrate. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Caldarola e via Archimede al quartiere Japigia. Ad avere la peggio è stato il vigile che conduceva la. Subito trasportato al Pronto soccorso ha riportato ferite lievi alle gambe.

