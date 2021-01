Barcellona, Laporta: "Due offerte dall'Inter per Messi. Cristiano Ronaldo? Lo bocciai" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, su Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Leggi su 90min (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Joan, ex presidente del, su Lionel

infoitsport : Barcellona, è già guerra tra Laporta e Font in vista delle elezioni - Sportmediaset - infoitsport : Barcellona, Laporta racconta: “Nel 2003 preferii Ronaldinho ad un giovane di nome Cristiano Ronaldo…” - infoitsport : Barcellona, Laporta: 'Dall'Inter due offerte mostruose per Messi, ma dissi no. Bocciai Ronaldo, non me ne pento' - infoitsport : Barcellona, Laporta boom: 'Abbiamo avuto un'offerta dell'Inter per Messi' - CinqueNews : #Barcellona - #laporta rivela: nel 2003 rifiutai Cristiano #Ronaldo -