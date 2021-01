Banque de France | visione meno cupa sull’economia d’oltralpe

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’economiase si è probabilmente contratta del 4%, nell’ultimo trimestre dello scorso anno, rispetto ai tre mesi precedenti, sebbene l’attività abbia registrato una timida ripresa nel mese di dicembre dopo la revoca del blocco a causa del coronavirus. E’ quanto stima la banca centralese che, alla luce della performance del quarto trimestre, prevede una contrazione del 9% del PIL, nel corso dell’intero anno, per la seconda economia della zona euro. Lade(BdF) si attende inoltre che l’attività economiase si sia ridotta del 7% nel mese di gennaio, invariata rispetto a dicembre, ad un ritmo inferiore rispetto al calo dell’11% accusato a novembre, quando nel paese era in vigore il secondo lockdown per il Covid. Secondo l’indagine mensile sulle imprese ...