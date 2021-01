Bankitalia, prestiti a privati in accelerazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – prestiti in accelerazione al settore privato a novembre. Lo rileva la Banca d’Italia nell’ultimo rapporto “Banca e moneta: serie nazionali”, da cui emerge che la crescita si è attestata al 4,6% dal 4,3% di ottobre. In particolare, i prestiti alle famiglie hanno accelerato al 2,2% dal 2,1% precedente, mentre quelli alle imprese hanno allungato in modo più marcato all’8,1% dal 7,4% precedente. I tassi di interesse sui mutui, comprensivi delle spese accessorie, si sono attestati all’1,63% dall’1,62% di ottobre), quelli sulle erogazioni di credito al consumo al 7,92% da 7,76%. I tassi praticati sui prestiti alle imprese sono saliti all’1,33% dall’1,29%: quelli per importi fino a 1 milione di euro all’1,86% e quelli sui prestiti di importo superiore allo 0,86%. Le sofferenze delle banche – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) –inal settore privato a novembre. Lo rileva la Banca d’Italia nell’ultimo rapporto “Banca e moneta: serie nazionali”, da cui emerge che la crescita si è attestata al 4,6% dal 4,3% di ottobre. In particolare, ialle famiglie hanno accelerato al 2,2% dal 2,1% precedente, mentre quelli alle imprese hanno allungato in modo più marcato all’8,1% dal 7,4% precedente. I tassi di interesse sui mutui, comprensivi delle spese accessorie, si sono attestati all’1,63% dall’1,62% di ottobre), quelli sulle erogazioni di credito al consumo al 7,92% da 7,76%. I tassi praticati suialle imprese sono saliti all’1,33% dall’1,29%: quelli per importi fino a 1 milione di euro all’1,86% e quelli suidi importo superiore allo 0,86%. Le sofferenze delle banche – ...

