Baci tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al GF Vip: Ariadna Romero risponde in maniera impeccabile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e mamma di Leonardo, ha commentato la relazione d’amore con Giulia Salemi nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, parlando anche di Elisabetta Gregoraci. Ariadna Romero commenta i Baci di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Elisabetta Gregoraci non la conosco ma ha tirato fuori il meglio di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 gennaio 2021), ex compagna die mamma di Leonardo, ha commentato la relazione d’amore connata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, parlando anche di Elisabetta Gregoraci.commenta idiElisabetta Gregoraci non la conosco ma ha tirato fuori il meglio di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiuseppeporroIt : Ariadna Romero: ecco cosa pensa mio figlio Leonardo dei baci tra Pierpaolo e Giulia - backto5O5__ : Ci sono delle persone dietro che ci lavorano e moltissime altre persone che invece la seguono e la amano. Se volete… - lukexcherry : Vorrei dire una cosa sulla differenza tra ziam e larry secondo me però non ho tempo né voglia magari un giorno lo f… - blogtivvu : Baci tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al #GFVip: Ariadna Romero risponde in maniera impeccabile #Prelemi - Mikys___ : RT @infotommizorzi: PHOTO | Tommaso che imita i baci tra Pierpaolo e Giulia #tzvip -