Azealia Banks, la rapper disseppellisce il suo gatto morto e poi lo cucina: il video che sta facendo inorridire il web (Di mercoledì 13 gennaio 2021) disseppellisce il suo gatto Lucifero dalla tomba poi se lo cucina. Almeno questo è quello che sembra essere accaduto in un video pubblicato dalla rapper Azealia Banks. La 29enne artista originaria di Harlem, New York, ha infatti mostrato sul suo profilo Instagram un video che ha lasciato inorriditi parecchi suoi fan e non solo. Nel breve video, che è stato poi rimosso dal profilo della Banks ma scaricato da diverse testate anglosassoni e visibile online, si vede la mano presumibilmente dell’artista estrarre un sacco bianco da sottoterra. Poi con un rapido stacco si arriva all’inquadratura del pentolone, modello strega delle fiabe, da dove sembra emergere tra le bolle una specie di osso. La voce fuori campo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021)il suoLucifero dalla tomba poi se lo. Almeno questo è quello che sembra essere accaduto in unpubblicato dalla. La 29enne artista originaria di Harlem, New York, ha infatti mostrato sul suo profilo Instagram unche ha lasciato inorriditi parecchi suoi fan e non solo. Nel breve, che è stato poi rimosso dal profilo dellama scaricato da diverse testate anglosassoni e visibile online, si vede la mano presumibilmente dell’artista estrarre un sacco bianco da sottoterra. Poi con un rapido stacco si arriva all’inquadratura del pentolone, modello strega delle fiabe, da dove sembra emergere tra le bolle una specie di osso. La voce fuori campo della ...

Noovyis : (Azealia Banks, la rapper disseppellisce il suo gatto morto e poi lo cucina: il video che sta facendo inorridire il… - Lymperatore : @thebadrzouhir @perplimimi Va be’ non serve fare così, possiamo anche essere in disaccordo sul gatto morto di Azeal… - Lymperatore : @perplimimi @thebadrzouhir Il tuo punto è giusto su tante cose, è ovvio per me perché non sono un conservatore bigo… - hazzaobrien : RT @patvoclo: ieri Armie Hammer cannibale e oggi Azealia Banks che cucina il suo gatto morto da tre mesi, non capisco se sono gli effetti d… - Giuseppecammyy : RT @LPGdeipoveri: Azealia Banks e Armie Hammer che litigano per mangiarsi il gatto -