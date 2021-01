‘Avengers 5’ si farà | le reazioni sui social tra entusiasmo e malinconia

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – ‘Avengers 5‘ si farà, anche se potrebbe volerci molto tempo prima che il progetto venga realizzato. Ad annunciarlo è stato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Poche parole, e un annuncio piuttosto vago, sono bastate a scatenare l’entusiasmo nei fan che sui social hanno riversato la loro gioia e non solo. Sebbene in tanti non vedano l’ora di potersi sedere di nuovo in un cinema a gustarsi le appassionanti avventure dei supereroi Marvel, c’è un senso di malinconia che pervade numerosi post su twitter, dove in breve tempo ‘Avengers 5’ è diventato tendenza. Nella pellicola che seguirà ‘Avengers: EndGame’, film campione di incassi (quasi 3 miliardi di dollari complessivi), non ci saranno infatti alcuni tra i protagonisti della saga, venuti a mancare proprio in quello che avrebbe dovuto essere il capitolo conclusivo della stessa, tra cui l’amatissimo Iron Man, Tony Stark, interpretato da Robert Downey Junior. quando dicono ma ti ricordi che che uscirà che non ci sarannoavengers 5 tony, nat, loki e cap pic.twitter.com/RTpd5gn4f6— auri; (@auroracamp28) January 13, 2021 APPENA ENTRATA SU TWITTER E LEGGO CHE AVENGERS 5 SI FARÀ SE È UN SOGNO NON SVEGLIATEMI MI TREMA TUTTOOOOOOO MARVEL STANS COME STIAMOO??????? pic.twitter.com/N1XRg2EgBn— ti amo tremila-fanculo panzone? (@starkxlewis) January 13, 2021 IMMAGINATEVI ANDARE AL CINEMA A VEDERE AVENGERS 5, PRENDERE I POPCORN, FARE LA FOTO AL BIGLIETTO, VEDERE L'INTRO DELLA FASE 4 DOPO 50 MINUTI DI PUBBLICITÁ, USCIRE DAL CINEMA E COMMENTARE SU TWITTER CON LO SPOILER WARNING, IMMAGINATE, IMMAGINATE PERCHÉ STO PIANGENDO— Ral ? ceo of bucky – 2 (@snowpointexe) January 13, 2021