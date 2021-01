Aurora Ramazzotti descrive le molestie subite dal vicino di casa – VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Aurora Ramazzotti svela il rapporto col vicino di casa che, a quanto pare, non è così idilliaco…lei descrive tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealAuroragram) Con la giusta dose di ironia, Aurora Ramazzotti svela un fastidioso retroscena della propria vita privata: la giovane vive in un appartamento L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021)svela il rapporto coldiche, a quanto pare, non è così idilliaco…leitutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@therealgram) Con la giusta dose di ironia,svela un fastidioso retroscena della propria vita privata: la giovane vive in un appartamento L'articolo proviene da YesLife.it.

radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - zazoomblog : Aurora Ramazzotti la denuncia sui social: i fan sono con lei - #Aurora #Ramazzotti #denuncia #social:… - moruccinoemi : ah poi da prassi again, determinate fan, che dicono di capire aurora ramazzotti però se dici mezza parola sul priva… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Eros Ramazzotti - L'Aurora - MorettiAlle : @Rory9210 Io condanno Tommaso perchè lui era l amico di Stefania, Cecilia in fondo non è nessuno. Quanto capisco Aurora Ramazzotti! -